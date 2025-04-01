Госдума запретила навязывание страховок и допуслуг при покупках

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, запрещающий продавцам навязывать автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. Документ вносит изменения в закон «О защите прав потребителей». Соответствующая запись появилась в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, приобретение дополнительных товаров и услуг теперь возможно только с письменного согласия покупателя. Автоматические отметки о согласии не будут иметь юридической силы. Документ запрещает навязывать допуслуги до заключения договора на основные товары или услуги. При этом граждане получают право требовать возврата средств, если их вынудили оплатить ненужные позиции.

Кроме того, продавцы не смогут формировать условия, предполагающие изначальное согласие покупателя на приобретение дополнительных услуг. В случае навязанной покупки граждане смогут потребовать возврата средств в течение трех дней. Продавец обязан выполнить это требование в тот же срок.

Ранее член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко отмечал, что нововведения призваны усилить защиту потребителей от недобросовестных практик.

Напомним, законопроект о запрете навязывания покупателям допуслуг был принят в первом чтении 28 января 2025 года. Правительство внесло документ в Госдуму в декабре 2024 года.