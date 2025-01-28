В Госдуме подготовили законопроект о запрете вейпов

Комитет Госдумы по молодежной политике предложил запретить производство и ввоз в Россию никотинового сырья, никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления. Парламентарии уже подготовили документ. Об этом заявил глава комитета Артем Метелев на заседании круглого стола, где обсуждалась угроза вейпов для общественного здоровья. Слова депутата приводит «РИА Новости».

«Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект… Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать», — отметил Метелев.

МВД России полностью поддерживает идею запрета использования вейпов, заявила во время заседания круглого стола в Госдуме инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Елена Перепелова.

20 января председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать межфракционную инициативу по запрету вейпов и рассмотреть ее до конца текущей сессии.