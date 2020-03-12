Рост продаж противовирусных препаратов с конца февраля составил 150%

Траты россиян на покупку противовирусных препаратов с конца февраля выросли в полтора раза, пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра «Ромир». На повышение спроса сказались известия о случаях коронавируса, зарегистрированных в России именно в это время. Еще выше потребность в лекарствах выросла после того, как вирус добрался до Москвы.

Как показал анализ, средний чек покупки противовирусных препаратов вырос с 382 до 573 рублей. Динамика продаж заметно увеличивается после появления новостей об ухудшении ситуации с вирусом. В конце января россияне покупали 1,2 упаковки препаратов подобного типа. Когда появилась информация о начале эпидемии в Италии, произошел резкий рост продаж — до 2,54 упаковки.

На первом месте по популярности находится «Кагоцел». На пятой неделе года больше всего упаковок за одну покупку пришлось на «Амиксин». Но больше всего денег за первых два месяца 2020 года россияне отдали за «Изопринозин». При этом почти никак не изменился спрос на «Арбидол».

На пятой неделе года был зафиксирован пик приобретения защитных масок. В этот период россияне тратили на них по 176 рублей за одну покупку. Потом траты понизились до 26 рублей, а на восьмой неделе остановились на 14. Это не говорит о том, что россияне перестали приобретать их, скорее, они начали брать медицинские изделия оптом.

Виктория Преснякова, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек: Продажи таких лекарств выросли, но остаются в пределах сезонной нормы. Рост заметен на фоне низкого спроса на препараты от ОРВИ по причине теплой зимы. Из-за сообщений о выявленных инфицированных рост тоже наблюдается, но пока без ажиотажа.

Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу препарата «Арбидол», упоминающую об эффективности против коронавируса, нарушающей требования закона о рекламе.

Реклама размещалась в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций. В роликах шла речь о том, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Однако упоминание об этом, по словам представителя ведомства, отсутствует в инструкции по применению.