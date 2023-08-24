Ведомства согласовали проект о реорганизации компаний в РФ без создания промежуточных юрлиц

Законопроект Минэкономразвития о новых правилах корпоративных трансформаций согласовали заинтересованные ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа.

По словам собеседника агентства, о согласовании документа уведомили Минфин, Минсельхоз, Федеральная налоговая служба. Банк России известил «об отсутствии концептуальных замечаний».

Минэкономразвития работает над данным проектом несколько лет. Вносимые изменения связаны со вступившими в силу в 2014 году поправками в Гражданский кодекс. Они позволили юридическим лицам с разной организационно-правовой формой проводить совместную реорганизацию (смешанную), а также сочетать различные формы — слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование (совмещённую).

Согласно действующему законодательству, сейчас такие корпоративные трансформации можно проводить только через создание промежуточных юридических лиц, которые затем ликвидируются. Минэк предлагает при проведении «комбинированной» реорганизации обходиться без промежуточных юрлиц.

Как пишет «Интерфакс», проект ведомства предполагает, что реорганизация компаний по общему правилу должна сопровождаться выпуском заключения для акционеров и участников обществ, где описываются прогнозируемые последствия для деятельности компании, обоснование условий корпоративной трансформации, в том числе обмена или конвертации ценных бумаг, оценка имущества организаций-участников процесса.

Кроме того, в документ должны входить сведения о контролирующих и подконтрольных лицах, размере кредиторской и дебиторской задолженностях самой организации и её подконтрольных лиц, а также их крупных сделках за последние три года. При этом в заключение можно добавлять и иную информацию, например, предполагаемый срок завершения реорганизации.

«Обойтись без такого заключения можно, если акционеры или участники всех компаний-участников реорганизации единогласно примут решение о том, что оно выпускаться не будет. Так же можно будет поступить, если реорганизуемая компания присоединяется к организации, являющейся единственным владельцем, или сливается с ней», — уточняет агентство.

Для участия в реорганизации ПАО всем компаниям, вовлечённым в процесс, придётся провести аудит отчётности за предыдущий год и приложить аудиторское заключение.

В 2020 году в Минэке отмечали, что предлагаемые поправки «позволят сократить сроки и издержки хозяйственных обществ при реорганизации, создадут гибкий механизм для изменения корпоративной структуры холдинговым компаниям».