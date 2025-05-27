Госдума в первом чтении одобрила уголовную ответственность для дропперов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие в схемах незаконного оборота платежных средств, включая передачу банковских карт третьим лицам — так называемое дропперство. Об этом сообщается в думской электронной базе данных.

Законопроект, внесенный правительством, предполагает изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ. Согласно документу, лица, которые сознательно или под влиянием злоумышленников передают им свои банковские карты за денежное вознаграждение, будут подвергаться штрафам от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период от трех месяцев до года. Также предусмотрены обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на тот же период.

Аналогичные наказания предусмотрены для клиентов банков, выполняющих незаконные операции с выданными им картами по указанию или в интересах третьих лиц.

Более строгие меры вводятся для граждан, не являющихся клиентами банков, но приобретающих или передающих карты с корыстной целью. Им грозят штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на срок до шести лет с возможным дополнительным штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Максимальная ответственность предусмотрена за неправомерные операции с использованием чужих карт или электронных кошельков. За такие действия может быть назначено до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы с крупными штрафами — до 1 млн руб. или в размере дохода за период до трех лет.

Законопроект предлагает считать неправомерной любую операцию с использованием электронного платежного средства, если она совершается без законных или договорных оснований.

По информации МВД, в России выявлено не менее 30 тыс. граждан, передавших свои банковские карты мошенникам. Все они в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.