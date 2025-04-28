В России введут уголовную ответственность для дропперов

Правительство России подготовило поправки в Уголовный кодекс, направленные на установление ответственности для дропперов — лиц, которые передают свои банковские карты или наличные деньги мошенникам, часто под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение. Изменения касаются статьи 187 УК РФ, регулирующей «Неправомерный оборот средств платежей», сообщают «Ведомости».

Проект закона предусматривает наказание для дропперов и их посредников в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко отметил, что введение таких санкций значительно сократит количество людей, готовых участвовать в преступных схемах за вознаграждение.

Кроме того, законопроект предлагает расширить понятие незаконных операций, включая переводы или получение денежных средств без законных оснований. В то же время лица, впервые совершившие преступление или активно содействующие следствию, смогут избежать уголовного наказания.

Для борьбы с дропперами Федеральная служба по финансовому мониторингу также получит новые полномочия, начиная с 1 июня 2025 года. В частности, ведомство сможет приостанавливать операции с денежными средствами до десяти дней, если возникнут подозрения в отмывании преступных доходов.