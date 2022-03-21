«Закон Яровой» отложили на год

Правительство России утвердило некоторые меры поддержки телеком-отрасли. В том числе речь идет о приостановке на год исполнения «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик, пишет ТАСС.

«Закон Яровой» обязывает операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей интернета, сведения о звонках и переписках абонентов, а также передавать их по требованию силовым структурам. Расходы операторов на исполнение закона с 2018 по 2023 год оценивались примерно в 50 млрд рублей. Очередная отсрочка закона позволит компаниям освободить ёмкости хранения данных и снизить расходы.

Еще одна предложенная мера — введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Благодаря этому операторы связи смогут повышать тарифы пропорционально инфляции, снизив при этом риски претензий антимонопольных органов.

Кроме того, до конца 2024 года операторам установят ставку по налогу на прибыль в 3% вместо 20% и позволят брать кредиты на покупку телекоммуникационного оборудования, ставка которых не будет превышать 3%. Кроме того, плановые проверки операторов связи переносятся с 2022 года на 2023 год.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры могут вовсе освободить от исполнения требований «закона Яровой».