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23.11.2022 в 08:00

«Закон Яровой» могут распространить на геймеров

Роскомнадзор предложил признать игровые сервисы организаторами распространения информации

Роскомнадзор предложил определить правовой статус внутриигровых предметов и принудить игровые площадки хранить информацию о сообщениях игроков, как того требует от операторов «закон Яровой», пишет «Коммерсант».

В частности, Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ; структура Роскомнадзора) считает необходимым определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговой платформы и донатов. Также предлагается признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ).

ОРИ обязаны хранить в России такую информацию, как факт приёма, передачи, доставки и обработки голосовых и текстовых сообщений, изображений и иных данных, а также предоставлять доступ к ним следственным органам. Для этого площадки должны устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий. По сути, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «закона Яровой».

В Роскомнадзоре считают, что комплекс мер позволит «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты.

Эксперты отмечают, что законопроект ударит в первую очередь по российским издателям онлайн игр. Риски, которых могут опасаться платформы, связаны с дополнительными обязательствами по отчетности в том числе перед налоговиками.

Ранее депутаты предложили ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, настаивают они.

закон Яровой
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