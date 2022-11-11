Запрет пропаганды ЛГБТ предложили распространить на компьютерные игры

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. С соответствующими поправками в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ выступит первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщают «Известия».

Депутат обеспокоена тем, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества.

Яна Лантратова: В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений.

Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, настаивает Лантратова. Их предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за неё.

Напомним, Госдума 27 октября в первом чтении единогласно приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Штраф за ЛГБТ-пропаганду для граждан составит до 400 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб., за пропаганду педофилии — от 1 млн руб. до 10 млн руб. Sostav разбирался, какие изменения в законе «О рекламе» повлечёт за собой новый законопроект.

Об ограничениях в компьютерных играх также уже задумывались в правительстве. Так, в октябре стало известно, что Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который усилит контроль за разработчиками и издателями видеоигр. Контент будет маркироваться по возрасту, а также в России запретят выпуск и продажу игр, которые содержат запрещённую информацию.