Госдума приняла закон о сокращении срока закрытия приставами исполнительного производства

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий предельный срок для окончания исполнительных производств в случае фактического погашения долга. Документ обязывает приставов-исполнителей вынести соответствующее постановление в течение трёх дней со дня поступления из госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Сейчас предельный срок для окончания исполнительных производств не предусмотрен. «Поэтому граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе ещё длительное время, что может повлечь за собой нарушения их прав, например при выезде из страны или при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест, и так далее», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и один из соавторов инициативы Василий Пискарев.

Он сообщил, что в 2022 году на принудительном исполнении в Службе судебных приставов находилось более 130 млн исполнительных производств.

«Учитывая, что по исполнительному производству должник может быть не один, эта цифра выглядит ещё внушительней. Таким образом, мы видим, что законопроект направлен на поддержку и защиту прав огромного количества наших граждан», — считает депутат.

Кроме того, согласно документу, схожий порядок предлагается при окончании исполнительных производств по причине отсутствия у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. В таком случае пристав должен вынести постановление в течение трёх дней «со дня утверждения старшим судебным приставом или его заместителем акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно», указано в документе.

Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» Наталья Костенко, Василий Пискарев и Иван Демченко. В пояснительной записке к документу они напоминают, что к бесспорным основаниям окончания или прекращения исполнительных производств также относятся признание должника банкротом, отмена или признание недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство. Для таких случаев действующее законодательство предусматривает двухмесячный срок, за который судебный пристав обязан завершить исполнительное производство.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила ускорить возбуждение уголовных дел против налогоплательщиков. Письмо с инициативой служба направила в Генпрокуратуру. Согласно документу, в ряде случаев ведомство предлагает не ждать 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности по результатам налоговой проверки.