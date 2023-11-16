Законопроект о рекламе отечественных вин вдоль дорог юга России отозван из Госдумы

Депутаты отозвали из Госдумы законопроект, разрешающий размещать рекламу отечественного вина на билбордах вдоль дорог в южных регионах России, следует из записи в думской электронной базе данных. На это обратил внимание «Интерфакс».

Документ был разработан группой депутатов во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце февраля 2022 года. Законопроектом предлагалось внести изменения в закон «О рекламе», которые позволили бы устанавливать билборды с рекламой российских вин в регионах их производства.

«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах для российской винодельческой продукции защищённых наименований в регионах её производства <…> позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ, а также развитие сельского (аграрного) туризма», — говорилось в пояснительной записке к документу.

В октябре 2023 года правительство в целом одобрило данный законопроект, но «с учётом его доработки» в соответствии с замечаниями. Так, кабмин предложил размещать рекламу российских винодельческих хозяйств, конкретных районов и зон, где выращивают виноград и делают вино, а не отдельных брендов, как это изначально предусматривал документ.

При этом в правительстве отметили, что «необходимо ограничить использование в рекламных материалах образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции».

Кроме того, изначально в законопроекте предлагалось, что расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее трёх километров, а сами они могут располагаться на крышах и стенах зданий, строений, сооружений или вне их. В кабмине с этим не согласились.

«Не может быть поддержано содержащееся в законопроекте требование о минимальном расстоянии в три километра между рекламными конструкциями, на которых размещена реклама российской винодельческой продукции, в связи со сложностью администрирования такого требования на практике», — сказано в заключении правительства.

14 ноября на Дне взаимодействия с государственными органами власти в рамках Национального рекламного форума член координационного совета «Деловой России», исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян заявил, что в России нужно разрешить наружную рекламу отечественной винодельческой продукции. Он отметил, что сейчас российские потребители покупают французские и итальянские вина, потому как ранее реклама алкогольной продукции разрешалась, и иностранные бренды «этим пользовались и вкладывались в своё продвижение, поэтому их знают».