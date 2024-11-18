На 43% вырос объем интернет-торговли за девять месяцев

Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 6,2 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

При этом 97% покупок совершается в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. На трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%.

Доля онлайн-торговли в общем обороте розничных продаж в целом по России по итогам девяти месяцев составила 15%. В непродовольственной рознице на онлайн приходится 24% от общего оборота, а в продовольственном сегменте — только 5%.

В топ-5 по сумме покупок на первом месте продукты питания — 16,7% от общего объема интернет-торговли. На долю товаров для дома и мебели, а также цифровую и бытовую технику приходится по 14%, на одежду и обувь — 13%, на автозапчасти и автоаксессуары — 7%.

Наиболее высокая динамика роста продаж с января по сентябрь в категории «Аптеки». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы увеличились в 2,7 раза. Кроме того, в 2,4 раза выросли покупки автозапчастей и автоаксессуаров.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы.

Напомним, в первом полугодии объем интернет-торговли вырос на 40% в годовом выражении. По итогам 2024-го показатель может увеличиться на 50% год к году, ожидают Минпромторге.