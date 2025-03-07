«Зай, рожай!»: как студенческий слоган стал баннерной рекламой мер поддержки

Сначала в нижегородских вузах появились буклеты о выплатах беременным студенткам. Потом молодые люди стихийно вышли к зданиям вузов с плакатами «Зай, рожай», чтобы привлечь внимание сокурсниц и прохожих к новым выплатам в поддержку материнства.

А дальше по цепочке: инфоповод подхватили блогеры и федеральные СМИ. Посты, статьи и видео завирусились, а местные власти поняли, что громкий слоган — отличный шанс привлечь внимание к теме. Так появился успешный региональный PR-кейс. Адресная мера вызвала реальный отклик у студентов, что стало весомым аргументом для масштабирования обсуждений. А емкий слоган и подача стали понятными для людей всех возрастов.

На основе этого АНО «Институт демографического развития Нижегородской области» оперативно запустил информационную кампанию о новых выплатах за рождение детей. В нее вошла установка анимированных баннеров на улицах с малышами-зайчиками и тем самым лаконичным слоганом.

Креатив со стороны нижегородцев оценили власти других регионов, лозунг «Зай, рожай!» перестал быть только местным и разошелся дальше: от Московской области до Ямала.

Акция показала: для того чтобы построить эффективную кампанию, нужно органично совместить понятный месседж, конкретную выгоду и естественное вовлечение.