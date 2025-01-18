В России продажи умных колонок выросли на 25%

Рынок умных колонок в России демонстрирует устойчивый рост, за год продажи этих устройств выросли на 25%, пишут «Ведомости».

В стране реализовали более 6 млн умных колонок, 80% из них пришлись на Алису от «Яндекса». Следом идут Маруся от холдинга VK и Салют от Сбербанка с продажами в 7% и 5%. Продажи колонок Xiaomi и Apple значительно отстали от показателей российских брендов.

Наибольший прирост продаж умных колонок наблюдался в регионах, там рост составил 30%. Тенденцию подтверждают и крупные игроки рынка: у Wildberries продажи выросли на 135% в годовом выражении, на «Авито» — на 25%, в «Ситилинке» — на 11%.

Выручка от продажи умных колонок в России выросла на 26% и составила 43,5 млрд руб., согласно данным «М.Видео-Эльдорадо». Денежный оборот устройств на Wildberries увеличился на 157% год к году, на Ozon — на 60%, на «Яндекс маркете» — на 35%.

Средний чек на умную колонку вырос на 15%, до 7956 руб. На вторичном рынке, по данным «Авито», средняя цена составила 8700 руб. при этом колонки с Алисой стоили в среднем 9600 руб., «VK Капсула» — 5700 руб., а устройства «Сбера» — 3300 руб.

Аналитики уже прогнозируют, что в наступившем 2025 году спрос на умные колонки в России еще увеличится на 10−30%. Этому будет способствовать регулярное обновление технических решений и протоколов отечественных устройств.