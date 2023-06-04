За год книги в России подорожали на 20%

Книги в России подорожали за год на 15−20%, но рост цен продолжится и до конца текущего года они вырастут еще на 15%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Российского книжного союза.

Основная причина роста цен на книги — увеличение стоимости полиграфических материалов. Если годом ранее их поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику. Кроме того, сильное влияние на цены оказали рост курса валюты и увеличение цен отечественными производителями бумаги.

При этом тренд на подорожание книг сохранится, потому что цены на материалы для их производства будут и дальше расти. Продукция в мягкой обложке подорожает меньше, поскольку для ее производства используется более бюджетная бумага, наибольшему риску подвергаются подарочные и цветные книги из дорогих материалов.

В связи с этим книги становятся менее доступными для населения, фонды библиотек не обновляются. Однако в Минцифры сообщают, что отслеживают ситуацию на книжном рынке. В 2022 году была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному принятию решений по недопущению необоснованного роста цен на бумагу. Это позволит сохранить цены на бумагу дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию.