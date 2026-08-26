Российский ювелирный бренд Viva La Vika закрывается: компания ликвидирует весь текущий сток, закрывает розничные магазины и расплачивается по всем своим обязательствам. Об этом сообщила основательница Viva La Vika Виктория Молдавская на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ).

Предпринимательница рассказала, что в последние 15 месяцев Viva La Vika столкнулась с тяжелым финансовым кризисом: оптимизировались, сокращались, искали пути выхода, но ресурсы оказались исчерпаны.

«Мы знаем, что наш продукт стал слишком дорогим. Мы понимаем аргумент, что по цене нашей бижутерии можно купить золотые украшения. Рынок изменился, покупатель изменился, экономическая ситуация изменилась — и мы тоже должны измениться», — сообщила Виктория.

Предпринимательница хочет двигаться в сторону производства серебряных украшений и другой бизнес-модели.

Виктория Молдавская, основательница Viva La Vika: Чтобы построить новую Viva La Vika, нужно закончить эту. У нас больше нет возможности финансировать этот переход самостоятельно. Наши ресурсы исчерпаны, привлечь инвестиции нам не удалось. Поэтому сейчас у нас остается один шанс — продать текущий сток, закрыть розницу, высвободить деньги и попробовать начать заново.

Бренд Viva La Vika появился в июле 2018 года. Представлены украшения более 30 дизайнеров со всего мира и коллекции собственного производства. У компании два магазина в Москве, также продукция продается через сайт.

Летом прошлого года Viva La Vika представила коллекцию совместно с актрисой Сашей Бортич. Новый релиз включал более восьми украшений.