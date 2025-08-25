YouTube улучшает видео с помощью ИИ без разрешения авторов контента

В последние месяцы видеохостинг YouTube тайно применял искусственный интеллект (ИИ), чтобы редактировать видео пользователей, не сообщая им об этом и не спрашивая разрешения. Об этом пишет BBC.

Изменения, вносимые ИИ в ролики, незначительны и едва заметны без сравнения. Например, складки на рубашке кажутся более четкими, а кожа на лице более гладкой. Тем не менее некоторые авторы говорят, что это придает их контенту едва уловимое и неприятное ощущение, будто видео создано искусственным интеллектом.

Жалобы в соцсетях появились еще в июне. Пользователи публиковали крупные планы странных частей тела и задавались вопросом о намерениях YouTube. Теперь компания подтвердила, что изменит ограниченное количество видео в YouTube Shorts.

«Мы проводим эксперимент на избранных роликах в YouTube Shorts, используя традиционные технологии машинного обучения для устранения затемнений и повышения четкости видео во время обработки», — рассказал руководитель отдела редакционного контента и взаимодействия с авторами YouTube Рене Ричи.

По словам представителя компании, YouTube «постоянно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшее качество видео и максимально комфортный опыт, и будет продолжать учитывать отзывы авторов и зрителей при разработке и улучшении этих функций».

Ранее сообщалось, что YouTube начнет выявлять несовершеннолетних при помощи ИИ. Это позволит автоматически вводить ограничения.