Топ-10 самого популярного видеоконтента в соцсети ЯRUS

Сериалы, музыка и юмор стали самыми популярными среди видеоподборок социальной сети ЯRUS, рассказали Sostav в компании. Количество просмотров по этим трем категориям существенно превосходят остальные тематические разделы в приложении.

Топ-10 тематических видеоподборок приложения ЯRUS по количеству просмотров:

Сериалы — 12% пользователей. В этом разделе выложено меньше всего контента, но у него больше всего посетителей. Наибольшую популярность у зрителей завоевал 11-й выпуск 3-го сезона проекта «Черный список» на канале «Пятница». Музыка — 10%. Хотя контента очень много, но посещаемость раздела немного отстает. Главным хитом стала ностальгическая композиция «Розовый вечер» в исполнении Юры Шатунова на «Дискотеке 80-х». Юмор и развлечения — 9,7%. Отставание этой категории от второго места выражается десятыми долями процента, причем сюжетов в этой рубрике больше, чем музыкальных клипов. Из всего многообразия юмора в приложении зрители выбирают миниатюры Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова из ComedyClub. Топовые блогеры ЯRUS — 8%. В основном пользователям интересно узнавать о жизни внутри приложения. В этом помогает программа «Что в ЯRUS». Авто — 7%. Первую пятерку замыкает автоподборка. По этой теме предпочитают обзоры на автомобильный рынок России. Причём в этой категории размещено больше всего контента. Клипы — 6%. Вторую пятёрку рейтинга популярности открывают «Клипы» и главная звезда 2022 года Shaman с видеороликом на песню «Вороны мои», собравший больше всего просмотров. Общество и политика — 5,7%. В этой категории чаще всего заходят в сюжет информационного телеканала IZ.ru «В Германии потребовали наказать США за атаку на Северные потоки». Здоровье — 5%. Чаще всего смотрят различные видеосоветы по принципу «помоги себе сам». Например, как помочь суставам и костям. Кулинария — 4,8%. Почти такой же зрительский спрос на кулинарные лайфхаки, а № 1 по просмотрам у кулинарного шоу «Моя жена рулит» с Мариной Федункив. Новые авторы ЯRUS — 4,5%. Такие подборки оказались востребованы пользователями, а хитом раздела стало шоу «Погоvорим» блогера Дари Голубевой.

Больше всего контента собрано в разделе «Животные». При этом его доля посещаемости составила всего 3%. Также не вошли в первую десятку подборки с такими популярными темами, как «Игры», «Спорт», «Шоу», «Трейлеры» и «Путешествия».

Популярность авторского видео говорит о том, что у каждого блогера социальной сети ЯRUS, создающего качественный контент, есть возможность стать узнаваемым, указывают в компании.

Алексей Анциферов, продуктолог «Видео» ЯRUS: Мы сформировали подборки по тем категориям, которые чаще всего ищут и просматривают наши пользователи. Сам контент формируется на основе интереса к тому видео, которое наши блогеры находят на просторах интернета. Если его часто смотрят другие пользователи, то оно попадает в подборки. Весь контент проходит модерацию и мнение модераторов не всегда совпадает с мнением пользователя, но именно мнение последних всегда в приоритете. Строго отслеживается только соблюдение законодательства.

36 тематических категорий ЯRUS наполняются с девяти популярных российских и зарубежных видеохостингов, а также авторскими роликами пользователей. Благодаря умным рекомендациям каждый пользователь приложения без труда найдёт тот контент, который будет ему интересен.