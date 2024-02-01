Yappy нарастил свою аудиторию и расширил музыкальную библиотеку в 2023 году

В 2023 году партнерство Yappy с блогерским агентством «Инсайт Люди» — продюсерским центром «Газпром-Медиа Холдинга» — позволило нарастить аудиторию и повысить качество контента. Более 2 тыс. блогеров «Инсайт Люди» присоединились к трендам Yappy по всей России. Они выложили более 250 тыс. видеороликов в 30 категориях: от юмора до научпопа. Совместно с платформой резиденты «Инсайт Люди» приняли участие в более чем 30 креативных проектах, направленных на продвижение сервиса. Об этом Sostav рассказали представители платформы.

Технические улучшения в Yappy за год коснулись рекомендательной системы и производства контента с применением искусственного интеллекта. В частности, на базе Yappy студия нейропродакшна D.lab, которую «Газпром-Медиа Холдинг» запустил в сентябре 2023 года, начала тестирование своих разработок.

Музыкальная библиотека Yappy за 2023 год увеличилась на 150%. Авторам стали доступны новые треки поп-исполнителей таких, как Iowa, Люся Чеботина, Тося Чайкина, Леонид Агутин, Mcan, Zivert, 5Утра, Тайпан, Шура, «Король и Шут», «Винтаж» и многие другие.

Сотрудничество с телеканалами и цифровыми платформами холдинга открыло широкие возможности продвижения для пользователей Yappy. Например, в рамках «Академии Yappy» авторы получили доступ к продвижению не только онлайн-, но и в офлайн-пространстве: ролики победителей премии «Яппер месяца» можно было увидеть на медиафасадах по всей России. Кроме того, успешные авторы могли стать героями ТВ-шоу на «ТНТ», «Пятнице!», «ТВ-3», «Матч ТВ», «2×2» и других каналах.

Авторы Yappy снимались в шоу, становились лицами рекламных кампаний. На платформе появились собственные шоу и сериалы. С Yappy сотрудничали известные телеведущие и звезды. Среди наиболее заметных проектов — веб-сериал «Зумеры» о воспитании трудных подростков, «Yappy Шоу», где участники соревнуются в креативности и создают вовлекающий контент. Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев стал ведущим развлекательного шоу о футболе в формате вертикальных видео — «Черданцев против япперов». Шоу уже появилось на RuTube, а вскоре выходит в онлайн-кинотеатре Premier. Один из приоритетов развития платформы в наступившем году — синергия с другими цифровыми активами «Газпром-Медиа Холдинга».

Согласно исследованию Yappy, проведенному в 2023 году, 95% респондентов отнесли творчество к полноценной работе. Однако 76% опрошенных не зарабатывали на своём таланте. Одной из успешных инициатив поддержки авторов Yappy стал пилотный проект «Марафон контента». С апреля 2023 года в программе монетизации от Yappy приняли участие более 60 тыс. человек, которые опубликовали 500 тыс. видео. Общая сумма выплат участникам программы превысила 50 млн рублей.

Yappy постоянно оптимизирует возрастную модерацию в приложении. Контент, который не соответствует требованиям 12+, распознаётся и удаляется, а при частых серьёзных нарушениях аккаунт нарушителя блокируется. Модерация в Yappy является частью социальной миссии компании. Yappy несет ответственность за контент перед пользователями, а также выполняет роль социальной платформы и вносит вклад в общественные ценности.