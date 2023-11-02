Финалисты «Yappy хита» смогут бесплатно записать свой трек в профессиональной студии

Команда приложения вертикальных видео Yappy, входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», запустила конкурс «Yappy хит». Это вторая волна музыкальной инициативы Yappy, направленной на развитие молодых артистов. Об этом Sostav сообщили представители компании.

Лицом конкурса стал музыкант Юрий Музыченко. Чтобы стать участником, необходимо записать видео с кавером на его трек «Я делаю шаг». Минус и текст для записи кавера можно найти на сайте. Альтернативный вариант — исполнить собственную песню. Получившийся ролик необходимо выложить в Yappy до 20 ноября с хештегом #явхите. Подробные условия доступны по ссылке.

Финалистов конкурса выберет экспертное жюри во главе с Юрием Музыченко: PR-менеджер Тимати и ex-пресс-атташе Black Star Максим Задворнов, независимый музыкальный эксперт Андрей Бегтин, победительница первого «Yappy хита» Мария Мирова и другие.

Все трое финалистов получат сертификаты на профессиональное музыкальное оборудование и шанс бесплатно записать собственный трек в студии с командой продюсеров. А также выступят на офлайн-концерте, где жюри определит победителя. Главным призом станет контракт с музыкальным лейблом.

Yappy развивает креативную экономику: он открыт для начинающих артистов и помогает им «умножить» свой талант, заявить о себе через популярный — особенно у молодого поколения — формат вертикальных видео. Продолжая музыкальную инициативу «Yappy хит», приложение даёт возможность исполнителям со всей России проявить себя и получить помощь в развитии музыкальной карьеры.