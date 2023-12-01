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01.12.2023 в 11:20

В Yappy выбрали имя для своего маскота

Мишку назвали Мятный

Приложение вертикальных видео YAPPY (входит в холдинг «Газпром-медиа») объявило результаты голосования по выбору имени для своего маскота Мишки. Персонаж получил имя Мятный.

«Долго выбирали, голосовали и наконец с вашей помощью решили назвать нашего маскота… Мятный!», — сообщается на странице приложения во «ВКонтакте».

Основной цвет маскота — мятный, фирменный цвет Yappy. Мордочка Мишки выполнена в форме буквы «Y», символизирующей название приложения.

Yappy представила своего маскота в сентябре. Мишку создал современный поп-арт художник. Приложение вертикальных видео было запущено в России 29 ноября 2021 года. С начала 2023 года к сервису присоединились пользователи из восьми стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

Маскот Yappy Мишка
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