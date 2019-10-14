Японская студентка написала эссе по истории ниндзя невидимыми чернилами

Студентка Эйми Хага восприняла пожелание преподавателя быть творческими как челлендж. Ее нестандартный прием профессор оценил, даже не дочитав работу до конца.

Эйми Хага изучает историю ниндзя в университете. В рамках учебной программы студенты посетили Музей ниндзя и должны были написать сочинение о своем визите. Преподаватель Юдзи Ямада отметил, что оценит не только содержание, но и творческий подход к работе. Это и заставило студентку мыслить креативно.

Хага интересовалась ниндзя с детства — читала об этом книги, смотрела фильмы и телешоу — поэтому идея написать эссе в технике абуридаси (прием ниндзя для передачи секретных посланий) пришла ей буквально сразу.

Абуридаси — письмо невидимыми чернилами — было выполнено согласно древней технологии. Эйми замочила на ночь соевые бобы, после чего выжала из них экстракт и смешала его с водой. Высохшие «чернила» были абсолютно незаметны.

«Я лишь надеялась, что никому в группе не придет в голову такая же идея», — признается Эйми Хага.

Текст письма проявляется при нагревании, пометку об этом студентка приложила к сочинению, чтобы случайно не получить неудовлетворительную оценку. Преподаватель Эйми был приятно удивлен ее креативностью и отметил, что это первый случай, когда сочинение написано в данной технике.

Примечательно, что Юдзи Ямада даже не дочитал сочинение до конца. Он хотел оставить непроявленный текст на случай, если, например, журналистам понадобятся доказательства. Такое решение студентку не расстроило, так как в содержании ничего особенного не было.