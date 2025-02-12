Лучший январь на НТВ

Январь 2025 года стал лучшим для НТВ за всю историю измерений аудитории всей России старше 18 лет: доля канала составила 11,0% - это почти на один процентный пункт выше, чем в 2020 году. Также этот показатель стал лучшим за последние 9 лет среди зрителей старше 18 лет, проживающих в крупных городах.

НТВ 8 дней занимал первое место в январе среди зрителей старше 18 лет: 6 января доля составила 10,6%, 14 января — 12,9%, 15 января — 13,0%, 16 января — 13,3%, 17 января — 12,9%, 23 января — 12,6%, 31 января — 12,5%. Максимальную долю — 13,7% - канал продемонстрировал 29 января.

На новогодних праздниках НТВ также показал отличные результаты: прирост доли в среди зрителей старше 18 лет составил 33% относительно прошлого года. Главный розыгрыш года — «Новогодний миллиард», который НТВ показывает ежегодно 1 января в прямом эфире, — с рейтингом 3,8% (доля — 12,4%) вошел в топ-20 лучших программ в новогодние праздники.

Сразу два полнометражных фильма вошли в топ лучших картин постпраздничной сетки. Романтическая сказка Ильи Учителя «Летучий корабль» с рейтингом 4,4% (доля 12,5%) стала лучшим фильмом среди зрителей всей России старше 18 лет, а «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь вошел в топ-5 кинофильмов среди зрителей старше 18 лет, проживающих в крупных городах. Доля московских зрителей составила 15,8% (рейтинг 3,6%): этот показатель вывел картину на первое место в аналогичный период.

Сразу два полнометражных фильма вошли в топ лучших картин постпраздничной сетки. Романтическая сказка Ильи Учителя «Летучий корабль» с рейтингом 4,4% (доля 12,5%) стала лучшим фильмом среди зрителей всей России старше 18 лет, а «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь вошел в топ-5 кинофильмов среди зрителей старше 18 лет, проживающих в крупных городах. Доля московских зрителей составила 15,8% (рейтинг 3,6%): этот показатель вывел картину на первое место в аналогичный период.

Согласно данным Mediascope премьерные серии четвертого сезона остросюжетного детектива «Первый отдел» с рейтингом 7,6% (доля 24,1%) сделали сериал лучшим на всем российском телевидении за последние четыре года среди зрителей старше 18 лет. Напомним, что лучшими сериалами прошлых лет становились: в 2022 году «Невский. Охота на Архитектора» (НТВ) с рейтингом 7,2%, в 2023 году «Склифосовский 10» («Россия 1») с рейтингом 7,0%, в 2024 году вновь «Невский. Близкий враг» с рейтингом 6,3%.

3 февраля телеканал НТВ начал показ нового сезона остросюжетного хита НТВ «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым. В новых сериях полковнику юстиции Следственного комитета России Брагину предстоит не только доказать невиновность своего друга и напарника, оперативника уголовного розыска Шибанова, и решить проблему с его арестом, но и разобраться в том, как гибель молодого парня в турпоходе связана с их судьбами.

Напомним, повторы предыдущих сезонов «Первого отдела» в январе этого года показали отличные результаты. Так, второй сезон сериала прошел со средней долей 15,5% (максимальная доля — 19,4%) среди зрителей всей России старше 18 лет, средняя доля третьего сезона составила 18,4% (максимальная доля — 20,9%) в аналогичной аудитории.