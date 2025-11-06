«Яндекс» запустил линейку AI-помощников для рекламодателей и рекламных площадок

«Яндекс» запускает линейку AI-помощников в «Директе», «Метрике» и рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). Пользователю достаточно задать вопрос, AI-помощник не только предложит решение, но и выполнит нужное действие. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

AI-помощники работают на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads «Яндекс Рекламы» — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

В «Директе» AI-помощник возьмет на себя задачи по аналитике, поможет сформировать отчет, ответит на вопросы по статистике кампаний. Пользователи смогут как самостоятельно сформулировать задачу, так и выбрать предложенные сценарии-подсказки, например: «Сформируй отчет по конверсиям за прошедшую неделю», «Покажи расход в моих кампаниях в "Поиске" за прошлый месяц» и т. д.

Скоро AI-помощник под контролем пользователя будет вносить изменения в настройки, давать рекомендации по оптимизации и масштабированию кампаний и помогать с запуском продвижения.

По данным «Яндекс Рекламы» на конец октября, 90% работающих с «Директом» маркетологов используют ИИ-инструменты: 56% — ежедневно, 34% — несколько раз в неделю.

В «Метрике» AI-помощник изучит статистику посещений сайта, найдет точки роста, сравнит показатели с предыдущими периодами и конкурентами. Например, виртуальный ассистент проанализирует время на сайте, отказы, конверсии, данные по видам устройств, регионам, источникам трафика, времени посещения сайта, чтобы указать причину снижения количества визитов посетителей на сайт.

В AppMetrica AI-помощник поможет найти отчет и объяснит, где искать и как работать со сложными метриками. Например: «Сколько человек открыли мое приложение вчера?» или «Сколько процентов пользователей вернулись в приложение через пять дней после того, как впервые его установили?»

Кроме того, AI-помощник обсудит продуктовые идеи и гипотезы. Например, пользователь может спросить: «Как можно вырастить вовлеченность пользователей?» и получит мнение нейросети, включающее лучшие практики.

В РСЯ AI-помощник ответит на вопросы о том, как устроена рекламная сеть и как работать в ее интерфейсе, а также снизит количество рутинных задач и предложит рекомендации по монетизации владельцам площадок.

Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы»: Наши AI-помощники — специализированные. Каждый обладает глубокими знаниями и возможностями внутри своего продукта, в отличие, например, от универсальных нейросетей. Мы хотим упростить специалистам работу, в первую очередь там, где она трудоемка. С AI-помощниками сложные задачи, которые раньше требовали множества кликов, решаются одним запросом. А в исследовательских задачах, где раньше цепочка действий и решений была неочевидна, сейчас достаточно просто описать конечную цель.

В ближайшее время пользователи сервисов и платформ «Яндекс Рекламы» смогут формулировать искусственному интеллекту цели и желаемый результат, а AI-помощники научатся предлагать не инструкцию к исполнению, а готовое действие. Например, они сами зададут вопросы пользователю, на основе полученных данных создадут кампанию (напишут тексты объявлений, предложат релевантные изображения) и запустят продвижение товаров и услуг.

Роль специалиста в рекламных продуктах «Яндекса» остается центральной. Пользователь сам принимает решения и контролирует запуск действий AI-помощников.

Новая функциональность будет появляться постепенно. В ноябре AI-помощники в «Директе», «Метрике», AppMetrica и РСЯ станут доступны части пользователей. «Яндекс Реклама» планирует запустить полную линейку и обеспечить к ней доступ всем пользователям до конца этого года.

