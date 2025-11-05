Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 07:20

Нейроответы «Яндекса» увеличили выдачу на малые сайты

Крупные маркетплейсы отмечают снижение зависимости от поисковиков

«Яндекс» усиливает конкуренцию с маркетплейсами с помощью ИИ-ответов в поиске. После внедрения нейроответов около 40% выдачи теперь приходится на малые сайты, тогда как доля маркетплейсов сокращается, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Ашманов и партнеры».

Таким образом поисковик пытается вернуть пользователей, которые перешли на e-com площадки. После бума маркетплейсов «Яндекс» потерял до 30% трафика. Эта цифра продолжит расти, так как платформы все активнее развивают свои инструменты поиска.

Так, в блоках с ответами «Алисы» 38,4% занимают сайты за пределами топ-30 обычного поиска. Около 61% составляют крупные сайты из топа выдачи. Алгоритм нейросети ориентируется не на масштаб сайта, а на релевантность и качество информации.

По данным Mediascope за май 2025 года, около 55% запросов заняли универсальные маркетплейсы, 31% поисковики, 14% профильные магазины.

Сами маркетплейсы отмечают снижение зависимости от поисковиков: в Ozon, например, до 90% пользователей заходят напрямую через приложение.

Ранее сообщалось, что нейроответы в поисковиках лишили СМИ до половины трафика.

Яндекс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.