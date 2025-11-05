Нейроответы «Яндекса» увеличили выдачу на малые сайты

«Яндекс» усиливает конкуренцию с маркетплейсами с помощью ИИ-ответов в поиске. После внедрения нейроответов около 40% выдачи теперь приходится на малые сайты, тогда как доля маркетплейсов сокращается, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Ашманов и партнеры».

Таким образом поисковик пытается вернуть пользователей, которые перешли на e-com площадки. После бума маркетплейсов «Яндекс» потерял до 30% трафика. Эта цифра продолжит расти, так как платформы все активнее развивают свои инструменты поиска.

Так, в блоках с ответами «Алисы» 38,4% занимают сайты за пределами топ-30 обычного поиска. Около 61% составляют крупные сайты из топа выдачи. Алгоритм нейросети ориентируется не на масштаб сайта, а на релевантность и качество информации.

По данным Mediascope за май 2025 года, около 55% запросов заняли универсальные маркетплейсы, 31% поисковики, 14% профильные магазины.

Сами маркетплейсы отмечают снижение зависимости от поисковиков: в Ozon, например, до 90% пользователей заходят напрямую через приложение.

Ранее сообщалось, что нейроответы в поисковиках лишили СМИ до половины трафика.