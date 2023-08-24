«Яндекс» запустил накопительный финтех-сервис «Сейвы»

«Яндекс» представил накопительный финтех-сервис «Сейвы», в котором предусмотрена ежедневная выплата процентов и возможность пополнения и снятия денег в любой момент. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«"Яндекс" открывает ранний доступ к «Сейвам». Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что первыми доступ к сервису получат «активные пользователи карты "Плюса"», остальным доступ будет открываться постепенно.

Пользователи смогут открыть до 10 счетов, управлять их названием и дизайном, определить цель каждого из них. После первых трёх месяцев ставка с 13% снизится до 9% на остаток. Максимальная сумма, которую можно хранить на всех сейвах, — 10 млн руб.

В апреле 2021 года «Яндекс» купил 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. В сентябре 2021-го же года кредитная организация сменила название на «Яндекс банк».

В марте Банк России аннулировал лицензию «Яндекс банка» на осуществление брокерской деятельности. В компании тогда говорили, что банк отказался от брокерской лицензии, поскольку счёл подобные услуги «не приоритетными на данном этапе». Позже банк отказался от лицензии на депозитарную деятельность.