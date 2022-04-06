«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции»

«Яндекс» решил закрыть свой проект «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций в отношении партнёра площадки — ВТБ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

Это был сервис для начинающих инвесторов. Из-за ограничений, с которым столкнулся ВТБ, пользователи не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний.

Отмечается, что его закрытие пройдёт в несколько этапов. С 11 апреля через сервис нельзя будет покупать новые акции и пополнять счёт. Как минимум до 15 апреля пользователи смогут продавать свои бумаги. После закрытия распоряжаться активами можно в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и в личном кабинете на сайте брокера ВТБ. Позже сервис обещает прислать все инструкции, как получить доступ.

В конце февраля ВТБ попал под самые строгие санкции США и Великобритании. В рамках ограничений были заморожены активы банка, введен запрет на долларовые трансакции и любые взаимодействия с контрагентами в США. Санкции были введены в ответ на события на Украине.