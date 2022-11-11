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11.11.2022 в 12:57

«Яндекс» задумался о возвращении баннера на главной

В компании планируют начать тестирование в ближайшее время

«Яндекс» рассматривает возможность размещения рекламы на ya․ru, включая баннер на главной странице. Об этом заявила директор по работе с агентствами и ключевыми партнёрами компании Виктория Кинаш в ходе НРФ.

«Мы рассматриваем разные возможности, в том числе и баннер, для коммуникации рекламодателей с пользователями на странице. Скоро начнем тестирование и рассчитываем, что реклама появится на ya․ru в ближайшие месяцы», — пояснили в пресс-службе «Яндекса».

Виктонрия Кинаш, директор по работе с агентствами и ключевыми партнёрами «Яндекса»:

Мы услышали запрос рынка, что не хватает охватных инстурментов, поэтому запускаем премиум-билборд, а также премиум баннер на поиске. На Ya.ru становится все больше пользователей, поэтому в ближайшее время мы планируем дать рекламодателям возможность разместиться на этой странице.

В августе в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что новой главной странице не будет рекламного баннера (как и на dzen.ru) после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — VK.

Яндекс Виктория Кинаш НРФ’6
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