«Яндекс» не планирует размещать рекламный баннер на новой главной странице

На новой главной странице «Яндекса» (ya.ru) не будет рекламного баннера (как и на dzen.ru) после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — VK. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В ближайшее время на новой странице размещение баннера не планируется, отметили в компании.

Сегодня «Яндекс» объявил, что покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK получит два контент-сервиса «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Компании подписали соглашение 22 августа. Сделку закроют в ближайшие месяцы, после согласования с ФАС.

«Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы после закрытия сделки по продаже медийных активов. Ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID». Кроме того, компания выпустит новое приложение для Android с голосовым помощником Алисой.