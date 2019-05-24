Яндекс выкупил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Компания «Яндекс» купила эксклюзивные права на показ сериала «Слуга народа» с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, сообщают «Ведомости». Теперь его можно смотреть на «Кинопоиске» по подписке, с YouTube все сезоны были удалены.

В сериале три сезона и 51 серия. Премьерный показ прошел на украинском канале «1+1» в ноябре 2015 года. Второй сезон вышел в октябре 2017, а третий стартовал перед выборами президента Украины в марте 2019 года.

Пользователи интернета стали чаще интересоваться этим сериалом перед первым туром выборов на Украине, а второй всплеск интереса случился в конце апреля, накануне второго тура. После выборов его стали искать гораздо меньше, но интерес все равно в несколько раз выше, чем в начале 2019 года.

Сериал рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько в исполнении Зеленского, который обретает популярность после ролика на YouTube и в конечном итоге становится президентом Украины. Режиссер сериала — Алексей Кирющенко.

Это один из самых успешных проектов украинского телевидения — его посмотрело более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала-95» — 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix. На российском телевидении сериал не показывали, но интерес к нему появился после начала избирательной активности Зеленского.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов против 24,45% экс-главы Украины Петра Порошенко. 20 мая состоялась инаугурация Зеленского.

Напомним, ранее «Яндекс» объявил о начале производства собственного видеоконтента. Речь идет о 8−10 сериалах, первые из которых будут доступны уже в 2020 году. Вчера же «Яндекс» рассказал о запуске персонального видеоканала «Мой эфир».

Накануне стало известно, что Леонид Парфенов снимет новый сезон шоу «Намедни» для видеосервиса «Яндекса». В феврале Парфенов запустил собственное шоу на YouTube, в котором он делится мнением о прошедшей недели под бутылочку вина.