«Яндекс» рассказал о своих новинках, «приближающих будущее»

«Яндекс» в рамках доклада на конференции Yet another Conference 2019 представил основные новинки, которые «приближают будущее или создают его уже сейчас». В нем домом управляет «Алиса», автомобиль водит умная система, а любой желающий может перекусить в облачном ресторане.

Умный дом

Компания представила умный дом, в котором за исполнением функций следит голосовой помощник «Алиса». Ее можно попросить зажечь свет, приглушить телевизор, включить кондиционер. Умный дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации. Например, так, чтобы в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро» она ставила бодрую музыку на Станции, гасила ночник и включала чайник. На данный момент система работает с десятками устройств под брендами Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. В ближайшее время к платформе планируют присоединиться Bosch, Elari, Perenio IoT, SAPFIR и Z-Wave.

«Мой эфир» и «Яндекс.Модуль»

"Яндекс" запустил персональный видеоканал «Мой эфир». Он подстраивается под интересы зрителей и предлагает каждому наиболее подходящий контент. Мой эфир предлагает разнообразный контент: фильмы и клипы, интервью, спортивные состязания и видео блогеров. Каждому зрителю сервис подбирает то, что ему будет интересно. Так, поклоннику остросюжетных фильмов он покажет боевик, а любителю истории — документальное кино на эту тему. При выборе контента «Яндекс» использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах компании, какие видео лайкают и какие темы им интересны.

Каждому человеку сервис составляет программу на пару дней, а также подборки фильмов и передач. Зрители могут оценивать видео и удалять из программы то, что им не подходит, — сервис тут же найдёт замену. И чем чаще люди будут смотреть свой канал, ставить лайки и дизлайки, тем точнее будут рекомендации сервиса.

В пару «Моему эфиру» компания предлагает новое умное устройство — «Яндекс.Модуль». Оно подключается к HDMI-порту телевизора, чтобы люди могли смотреть канал на большом экране. Отдавать команды «Яндекс.Модулю» можно голосом — через приложение «Яндекс», «Яндекс.Станцию» или другую колонку с «Алисой».

Сеть облачных ресторанов

У «Яндекс.Шефа» появилась собственная торговая марка — сеть облачных ресторанов, где готовят популярные блюда по рецептам и технологиям «Яндекса». Уже этим летом они появятся в мобильном приложении и на сайте «Яндекс.Еды». Партнёрами могут стать рестораны, которые получают высокие оценки пользователей «Яндекс.Еды» и имеют всё необходимое оборудование.

В основу облачных ресторанов положен принцип взаимной выгоды: иногда готовить не хочется или нет времени, а готовое блюдо предсказуемого качества и по разумной цене не всегда есть в ближайшем ресторане. Для нового сервиса берутся блюда, популярные у пользователей «Яндекса» и стойко переносящие доставку, готовятся специальные наборы ингредиентов и раздаются ресторанам-партнёрам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар ресторана мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Заказ оформляется и доставляется через сервис «Яндекс.Еда».

В создании наборов используется метод су-вид — бесконтактная низкотемпературная тепловая обработка предварительно вакуумированных ингредиентов. Готовые наборы охлаждаются до +4 градусов в специальных камерах. Это помогает сохранить продукты вплоть до момента доставки на кухню ресторана.

Система для умного автомобиля

«Яндекс» представил обновленную версию «Яндекс.Авто», в которой кроме систем навигации и мультимедиа будет возможность связи с системами автомобиля и возможность «общаться» с машиной через смартфон. С его помощью водитель сможет открыть машину, запустить двигатель или включить кондиционер. Все функции будут также доступны в голосовом режиме — достаточно попросить «Алису». Новая версия выйдет осенью и будет доступна в бортовых компьютерах «Яндекса».

Новая версия «Яндекс.Авто» получит и другие полезные функции. Так, например, через сервис «Яндекс.Заправки» можно будет оплатить топливо, не выходя из машины. Остановившись в платной зоне, водителю не придётся выяснять её номер или искать терминал — автомобиль сам оплатит и вовремя завершит парковку.

Семейная подписка «Плюс»

Пользователи «Яндекса» смогут оформить семейную подписку для четырех человек за 299 рублей в месяц вместо 169 рублей на каждого. Владелец «Плюса» получает полный доступ к «Яндекс.Музыке» без рекламы, скидки на «Такси» и «Драйв», дополнительное место на «Диске» и возможность смотреть более 4000 фильмов и сериалов на «КиноПоиске». Кроме того, обладатели подписки имеют право на бесплатную доставку некрупногабаритных товаров ценой от 500 рублей с маркетплейса «Беру» более чем в 30 городов России.