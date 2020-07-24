«Яндекс» обновит систему подписок «Плюс» и повысит цены

«Яндекс» вводит изменения в систему подписок «Плюс» и делает сервис дороже. Для тех, у кого уже есть подписка, опция доступна по прежней цене до августа 2021 года, рассказали Sostav в компании.

Теперь в системе «Яндекса» будет два варианта подписки. «Плюс» подойдет для одного человека, а «Плюс Мульти» — для семьи. Новые пользователи смогут оформить первую за 199 рублей, а вторую — за 299 рублей в месяц (сейчас подписка стоит 169 и 269 рублей соответственно).

Подписчики также будут получать кэшбэк при использовании сервисов «Яндекса»: часть расходов вернется баллами. Например, если пассажир оплатил 350 рублей за поездку на «Яндекс.Такси» по тарифу «Комфорт», он получит обратно 35 баллов, пояснили в компании. Баллы можно потратить на «Такси» и «Драйв», а также билеты на «Афише». Позже услугу добавят в «Еду», «Лавку», «Беру» и другие сервисы.

«Яндекс» обещает пользователям новые опции после обновления: например, более 7,7 тыс. фильмов и сериалов в каталоге «КиноПоиск HD», который раньше был только у тех, кто оформил отдельную подписку. Те, у кого она уже есть, получат «Плюс Мульти» и смогут подключить к каталогу еще трех человек.

В «Яндексе» подчеркивают, что «Плюс» благодаря обновлению станет выгоднее для подписчиков «КиноПоиска». Они смогут пользоваться сервисом за 199 рублей вместо 269 рублей.

«Яндекс.Плюс» запустили в 2018 году. Подписка позволяет получить скидки на сервисах «Яндекса».