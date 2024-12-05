«Яндекс» встроил в «Алису» языковую модель YandexGPT 4 Pro

«Яндекс» обновил функцию «Алиса Про». Теперь пользователи получили доступ к последней языковой модели — YandexGPT 4 Pro. Опробовать опцию можно в чате с голосовым помощником «Алисой». На умных устройствах «Яндекса» обновление появится в скором времени, сообщили Sostav в компании.

Там уточнили, что «Алиса» с опцией «Про» стала первым массовым продуктом компании, использующим YandexGPT 4 Pro.

Для оценки качества ответов «Алисы» с YandexGPT 4 Pro «Яндекс» проводит регулярные сравнения с ответами виртуального ассистента на основе предыдущей языковой модели. Оказалось, что новая версия превосходит старую в 58% случаев.

Ответы «Алисы» стали содержать на 55% больше полезной информации, и в целом теперь она справляется с задачей пользователя на 33% лучше, заверили в «Яндексе».

Кроме того, ассистент на новой языковой модели показывает улучшение в ответах на любые вопросы о мире, решении креативных задач и написании текстов на любые темы. В частности, в создании рекламных слоганов или генерация структуры и тезисов дипломного проекта, модель показывает лучшие результаты в 58% случаев.

«Яндекс» представил новое поколение генеративных нейросетей — YandexGPT 4 — в октябре. Кроме языковой модели Pro, линейка включает облегченную версию Lite. Они способны рассуждать и обрабатывать в четыре раза более длинные запросы — порядка 60 страниц текста.