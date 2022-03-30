Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2022 в 05:40

«Яндекс» уволил более 20 сотрудников в США

Ранее компания объявила о приостановке испытаний беспилотников

2

В начале марта компания «Яндекс» уволила более двух десятков своих сотрудников в Соединённых Штатах Америки. Они занимались тестированием беспилотных автомашин и роботов доставки в штате Мичиган, пишет The Verge.

Уволены, например, шесть работников из офиса, расположенного в Энн-Арборе. Они оказывали техническую поддержку разрабатываемым роботам-доставщикам. Кроме того, сокращен 21 сотрудник из Аризоны и Огайо, все они также занимались тестированием беспилотников на территории местных университетов.

В компании объяснили увольнение решением местных властей отозвать разрешение, необходимые для проведения тестирования. В частности, департамент транспорта Мичигана объявил компании о приостановке лицензий, требуемых для испытаний. Однако представители властей это отрицают.

Ранее «Яндекс» объявил о приостановке испытаний в Энн-Арборе, которые проводились с августа 2020 года. Тогда в компании заявили, что роботы-курьеры будут передислоцированы в другие места.

Яндекс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.