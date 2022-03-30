«Яндекс» уволил более 20 сотрудников в США

В начале марта компания «Яндекс» уволила более двух десятков своих сотрудников в Соединённых Штатах Америки. Они занимались тестированием беспилотных автомашин и роботов доставки в штате Мичиган, пишет The Verge.

Уволены, например, шесть работников из офиса, расположенного в Энн-Арборе. Они оказывали техническую поддержку разрабатываемым роботам-доставщикам. Кроме того, сокращен 21 сотрудник из Аризоны и Огайо, все они также занимались тестированием беспилотников на территории местных университетов.

В компании объяснили увольнение решением местных властей отозвать разрешение, необходимые для проведения тестирования. В частности, департамент транспорта Мичигана объявил компании о приостановке лицензий, требуемых для испытаний. Однако представители властей это отрицают.

Ранее «Яндекс» объявил о приостановке испытаний в Энн-Арборе, которые проводились с августа 2020 года. Тогда в компании заявили, что роботы-курьеры будут передислоцированы в другие места.

