«Яндекс» увеличил закупку ТВ-рекламы на 1011%

В первой половине 2021 года «Яндекс» увеличил закупки ТВ-рекламы на федеральных каналах на 1011% по сравнению с прошлым годом. Компания усилила продвижение «Яндекс.Маркета», который прежде рекламировался в основном в регионах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Publicis Media , составленный на основе данных телеизмерителя Mediascope.

Телереклама продается по GRP, они отражают количество зрителей, увидевших стандартный рекламный ролик. В январе—июле 2020 года «Яндекс» пробрел 2,7 тыс. GRP (пунктов рейтинга), а в январе—июле 2021-го — 30,3 тыс. GRP, тем самым поднявшись со 116-го сразу на 14-е место в рейтинге покупателей телерекламы. С учетом регионального ТВ динамика «Яндекса» за полугодие по той же аудитории составляла 351%. По итогам 2020 года «Яндекс» с бюджетом 3,2 млрд руб. занял 16 строчку рейтинга рекламодателей по версии Sostav.

В пресс-службе «Яндекса» считают, что сравнивать 2020 и 2021 годы некорректно, так как в период ограничений прошлого года компания пересматривала инвестиции в маркетинг, перераспределяла бюджеты на интернет или полностью отказывалась от рекламы. В первом полугодии 2021 года компания увеличила бюджет на видеорекламу в целом, особенно в интернете.

На втором месте по росту закупок телерекламы оказался «Совкомбанк», увеличивший закупку на 191%. Он приобрел 30,4 тыс. GRP. Крупнейший рекламодатель прошлого года Сбербанк нарастил размещение на 56% и занял третье место по динамике. В этом году, по словам представителя Сбербанка, компания начала развивать ряд крупных продуктовых категорий для массовой аудитории, а ТВ остается одним из ключевых каналов для коммуникации.