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20.03.2025 в 16:30

«Яндекс» спас 10 млрд рублей с помощью нейротехнологий

Компания фильтрует мошеннический трафик в режиме реального времени, снижая потери бизнеса

В 2024 году «Яндекс» с помощью нейротехнологий в антифроде заблокировал подавляющее большинство мошеннического трафика, что позволило рекламодателям сэкономить более 10 млрд руб. В компании утверждают, что 99,7% фрода фильтруется в режиме реального времени, а это значит, что рекламные бюджеты тратятся только на реальные взаимодействия пользователей.

Как пояснил Алексей Гончаров, заместитель коммерческого директора «Яндекса» по качеству, в борьбе с мошенниками компания использует нейротехнологии, которые помогают быстрее и точнее выявлять фрод, включая сложные схемы.

Алексей Гончаров, заместитель коммерческого директора «Яндекса» по качеству:

По нашим данным, доля SIVT-фрода за прошлый год увеличилась почти в два раза и достигла 13% от всех кликов. Выявляя такие схемы на ранних этапах взаимодействия пользователя с рекламой, мы дополнительно сохраняем рекламодателям более 10 млрд рублей в год.

Помимо фильтрации трафика, «Яндекс» также проверяет добросовестность партнеров. В 2024 году компания заблокировала более 6,8 тыс. Telegram-каналов, 1,6 тыс. сайтов и 1 тыс. мобильных приложений с подозрительной активностью.

По данным МВД России, в январе 2025 года количество мошеннических операций в России, включая телефонный фрод и фишинг, снизилось на 4,6% год к году. Это первое снижение показателя за последние три года.

Яндекс Фрод нейротехнологии
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