В России впервые за три года число мошеннических инцидентов начало снижаться

В январе 2025 года количество мошеннических операций в России, включая телефонный фрод и фишинг, снизилось на 4,6% год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД России. Это первое снижение показателя за последние три года. Темпы годового прироста мошенничеств также падают — до 6,8% в 2024-м, по сравнению с 38,2% в 2023 году. При этом растет число уголовных дел против мошенников, переданных в суд.

По словам заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова, снижение уровня мошенничества стало возможным в том числе благодаря взаимодействию МВД и Центробанка, включая автоматизированный обмен информацией и меры по блокировке мошеннических счетов. В результате совместной работы было возвращено 147 млн руб., а сумма наложенных арестов на средства, поступившие на счета дропов, увеличилась на 13,5% — с 23,9 млрд до 27,15 млрд руб.

Рынок мобильной связи также зафиксировал снижение числа мошенничеств: в январе 2025 года операторы блокировали значительно меньше подмененных звонков по сравнению с прошлым годом. Например, в «МегаФоне» сообщили о снижении таких звонков с 36 млн до 5,8 млн. Однако опрошенные изданием эксперты предупреждают, что пока слишком рано говорить о стабильной тенденции, так как необходимо больше данных для анализа, особенно за первый квартал года.

По данным МВД России, в 2024 году отмечено увеличение числа уголовных дел, направленных с обвинительным заключением в суды по статьям о мошенничестве, на 2,1% — до 32,9 тыс. преступлений. Общая раскрываемость IT-преступлений составила 23,2%, непосредственно мошенничеств — 10,1%. В области мошенничества раскрыто более 10 тыс. дистанционных хищений, «совершенных в составе организованных преступных групп и преступных сообществ», отметил Данил Филиппов.