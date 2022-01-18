«Яндекс.Услуги» начали брать анализы на дому

«Яндекс» запустил агрегатор лабораторных услуг в сервисе «Яндекс.Услуги» — с его помощью пользователи могут сдать анализы на дому. При этом акцент сделан на выполнении ПЦР-тестов на коронавирус, тестов на антитела, исследований перед вакцинацией и после неё, а также специальных анализов после перенесённого заболевания. Первые партнёрства «Яндекс» заключил с цифровой лабораторией Lifetime+, сотрудничающей с сетями «Литех», «Диалаб» и «Эксплана», а также сетью лабораторий LabQuest, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова.

На данный момент услуга сдачи анализа на дому доступна жителям Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, однако проект может вскоре запуститься в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах-миллионниках, заявил Борисов.

Вместе с LabQuest «Яндекс» изучает возможность проведения тестов на омикрон-штамм. Помимо этого, пользователям доступны общие клинические анализы, тесты на гормоны и витамины. Биоматериалы берёт медсестра из Lifetime+, затем их доставляют в партнёрские лаборатории. Для прохождения ПЦР-теста курьер привозит клиенту специальный набор для анализа — пользователь делает забор самостоятельно, поясняет издание.

Такой анализ стоит 2100 руб., что дешевле, чем выезд на дом специалиста со взятием биоматериала у конкурентных «Инвитро» (4030 руб.) и «Гемотеста» (3190 руб.). По словам Борисова, «Яндекс» планирует расширить число услуг за счёт уколов и капельниц.

«Яндекс.Услуги» получают процент заказа от работы по агентской схеме, рассказал руководитель сервиса. Борисов также отметил, что популярность услуги сдачи анализов на дому сравнима с клинингом, доставкой воды и проверкой счётчиков. По его словам, компания обрабатывает сотни заказов на ПЦР-тесты в день.