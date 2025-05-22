«Яндекс Реклама» назвала сертифицированных партнеров платформы за 2-е полугодие 2024 года

По итогам сертификации «Яндекс Реклама» объявила имена премиальных партнеров — рекламных агентств, показавших лучшие результаты во второй половине 2024 года. Из девяти агентств семь подтвердили статус сертифицированных партнеров, AMDG/RQ и i.com получили статус впервые. Отдельно компания оценила отраслевую и техническую экспертизу в сфере e-commerce и выделила более 70 агентств с лучшими результатами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Премиум-партнеры — агентства, которые продемонстрировали максимально широкую экспертизу в продвижении по шести продуктовым сертификациям, достигли высоких бизнес-показателей и внесли существенный вклад в развитие бизнеса клиента. По итогам второго полугодия 2024 года, из девяти агентств семь подтвердили статус, AMDG/RQ и i.com получили статус премиум-партнеров впервые:

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами в «Яндексе»: В современной непредсказуемой среде для клиентов особенно важно знать, что их рекламные бюджеты находятся в безопасности и работают эффективно, это подчеркивает необходимость работы с проверенными подрядчиками

Как «Яндекс» проводит сертификацию

Сертификация включает более 100 показателей по шести продуктовым направлениям — от качества настройки рекламных кампаний до уровня удовлетворенности клиентов и вклада в развитие экспертизы рынка.

В рамках сертификации «Яндекс Рекламы» отслеживаются все действия рекламных агентств в кабинетах клиента и проверяются на соответствие высоким стандартам настройки. Статус сертификации агентства могут потерять или подтвердить раз в полгода, при этом каждый раз в учет идут все клиенты, которые размещались при участии агентства в течение указанного периода.

Агентства могут получить статус сертифицированного партнера как в одном, так и в нескольких направлениях. Сертифицированные партнеры работают в разных регионах России. Сейчас 161 сертифицированное агентство по «Директу» представляют 50 городов.