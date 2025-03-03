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03.03.2025 в 10:30

«Яндекс» добавил новый формат таргетированной рекламы в «Картах»

Он позволит представить бренд пользователям во время их движения по маршруту

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«Яндекс» представил новый формат рекламы на «Картах», который позволяет бизнесу привлекать внимание пользователей во время движения по маршруту. Новый формат объединяет несколько видов рекламных механик: метки с информацией о компании, виртуальные билборды на пути следования и баннеры, появляющиеся при построении маршрута и остановке. Об этом Sostav сообщили в компании.

Рекламодатели смогут выбрать один или несколько из перечисленных размещений при заведении рекламной кампании. При этом стоимость размещения остается фиксированной и не зависит от числа выбранных механик. Согласно данным тестирования, новый формат увеличил количество открытий карточек компаний (на 30%) и дополнительных построений маршрутов до организации (47%).

Денис Малявин, руководитель направления «Геореклама» в «Яндексе»:

Точечное присутствие на «Картах» способно решить не все задачи крупного бизнеса. Мы предлагаем многоступенчатое решение, которое взаимодействует с аудиторией с помощью разных форматов внутри одной кампании — примером такого взаимодействия как раз и является формат брендированного маршрута.

По результатам тестирования, организации получали более 30% прироста к открытию карточек, до 47% дополнительных построений маршрутов до организации и до 49% дополнительных переходов на сайт.

Особенностью нового формата стало фиксированное размещение рекламы на маршруте без конкурирующих объявлений в течение трех часов. Как отметили в компании, оплата будет осуществляться по модели CPR (фиксированная сумма за маршрут с показом рекламы). При этом рекламные форматы не мешают движению и не перекрывают маршрут, подчеркнули в «Яндексе».

Яндекс Яндекс.Карты таргетированная реклама маршрут
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