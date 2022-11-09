«Яндекс» построит город в «Плюсе»

«Яндекс Плюс» запустил мобильную игру «Плюс Сити» — в рамках неё пользователи сервисов подписки смогут построить диджитал-город и получить за это бонусы, которые можно потратить на поездки в такси, покупки и заказы. В рамках активации можно создать свою вселенную с необычными зданиями, объектами и персонажами.

Кроме того, игроков ждут различные квесты и мини-игры — так активные игроки познакомятся со всеми возможностями подписки, считают в «Яндексе». Также улучшить уровень города можно, смотря фильмы, слушая треки или заказывая товары на маркетплейсе компании.

Как отметили Sostav креаторы, город ждут отсылки к поп-культуре — например, в «Сити» есть объекты, вдохновлённые культовыми фильмами и сериалами, а также творчеством известных музыкальных групп. А в качестве персонажей активации креаторы использовали образы героев фильмов и известных блогеров.

Андрей Гевак, руководитель «Яндекс Плюса»: «Яндекс Плюс» объединяет городские и развлекательные сервисы Яндекс, помогая экономить силы на рутинных задачах и проводить свободное время. Мы сделали «Плюс Сити» полноценной мобильной игрой с интересным игровым контентом, который к тому же позволит больше узнать о возможностях подписки и заработать реальные баллы «Плюса».

Игра уже доступна в Google Play и скоро появится в App Store, уточнили в компании. При этом необязательно быть подписчиками «Плюса», чтобы стать сити-менеджером виртуального пространства — активация доступна для всех, но накапливать игровые преимущества и тратить баллы в реальном мире смогут только пользователи единой подписки.

Ранее стало известно, что количество подписчиков «Плюса» выросло на 53%, до 15,8 млн человек в третьем квартале 2022 года — выручка сегмента выросла на 81%, до 7,8 млрд руб.