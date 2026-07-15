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15.07.2026 в 13:20

«Яндекс» откроет первое офлайн-пространство в галерее «Чкалов»

Проект «Яндекс 01» объединит сервисы экосистемы, культурные и образовательные площадки

В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется первое городское офлайн-пространство «Яндекса» — «Яндекс 01». Ключевой особенностью проекта станет система персональных рекомендаций: с помощью технологий компании посетители смогут получать индивидуальные маршруты по пространству и подборки событий с учетом своих интересов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект займет более 10 тыс. кв. м на трех этажах галереи. В одном пространстве объединят технологические, культурные, образовательные и торговые форматы. Вход на большинство мероприятий планируется сделать свободным.

В «Яндекс 01» разместятся тематические зоны различных сервисов экосистемы. Среди них — площадка «Яндекс Музыки», офлайн-кинотеатр «Кинопоиска», выставочное пространство «Яндекс Афиши», зона «Яндекс Образования» с лекторием и мастерской робототехники, а также шоурум ИИ-технологий «Алисы». Кроме того, «Яндекс Go» представит интерактивное пространство, посвященное городской инфраструктуре и сервисам.

В составе проекта также откроются офлайн-магазин «Яндекс Фабрики», где будут представлены товары собственных брендов компании, и первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226», который дополнит лекторий, зоны для чтения и кофейня. В пространстве предусмотрены места для работы, отдыха и питания.

Архитектурная концепция «Яндекс 01» предполагает возможность трансформации пространства в зависимости от программы мероприятий. Освещение и отдельные элементы интерьера будут меняться в течение дня, позволяя адаптировать площадку под различные форматы — от лекций и выставок до вечерних концертных событий.

«Яндекс» откроет первое офлайн-пространство в галерее «Чкалов» «Яндекс» откроет первое офлайн-пространство в галерее «Чкалов» «Яндекс» откроет первое офлайн-пространство в галерее «Чкалов»

По данным компании, персональные рекомендации смогут получать в том числе посетители, ранее не пользовавшиеся сервисами «Яндекса». В этом случае алгоритмы будут учитывать действия человека непосредственно внутри пространства. В дальнейшем компания планирует использовать офлайн-опыт пользователей для повышения точности рекомендаций в цифровых сервисах экосистемы.

Архитектурную концепцию проекта разработал Алексей Капитанов, ранее работавший над общественными пространствами «Хлебозавод 9», «Суперметалл» и «Красная стрела». Дальнейшее проектирование выполнило бюро Vox Architects, а руководителем проекта стала Анастасия Тарасова, ранее возглавлявшая департамент выставочных, просветительских и научных проектов Музея современного искусства «Гараж».

Анастасия Тарасова, руководитель проекта «Яндекс 01»:

В «Яндекс 01» наша команда стремится создать новую концепцию городской среды, основанную на интеграции онлайн- и офлайн‑опыта. Мы проектируем пространство и событийную программу так, чтобы каждый визит благодаря технологиям становился персональным путешествием, наполненным приятными эмоциями и впечатлениями. При этом время, проведенное гостем в пространстве, повлияет на рекомендации наших сервисов, а цифровые рекомендации, в свою очередь, обогатят реальный опыт посещения.

Яндекс «Яндекс 01»
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