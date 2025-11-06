«Яндекс» не смог зарегистрировать товарный знак GO

«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать действие товарного знака GO, правообладателем которого является логистическая компания «Везу».

В июле текущего года «Яндекс» обратился в Роспатент с целью зарегистрировать группу товарных знаков для мобильного приложения «Яндекс Go», связанного с транспортировкой и доставкой. Однако Роспатент выявил сходства до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в 2017 году транспортно-логистической компанией «Везу».

Срок действия исключительного права на товарный знак истекает в мае 2026 года, однако «Яндекс» обратился в Суд с требованием досрочно прекратить его правовую охрану.

Ранее «Яндекс» обжаловал отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Yandex Smart Web Security». Компания запустила сам сервис еще в 2023 году, но столкнулась с проблемами при регистрации.