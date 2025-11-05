Sostav.ru

05.11.2025 в 11:45

«Яндекс» обжаловал отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Yandex Smart Web Security»

Компания запустила сам сервис еще в 2023 году

«Яндекс» обжаловал в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, который частично отказал в регистрации товарного знака «Yandex Smart Web Security» для ряда товаров и услуг.

Роспатент посчитал, что часть обозначения — «Smart Web Security» — описывает вид и назначение товаров (умная веб-безопасность) и сходна с раннее зарегистрированными знаками «Smart Security», что создает вероятность смешения.

Однако Суд по интеллектуальным правам решил, что Роспатент неправомерно оценивал элементы знака по отдельности. Обозначение «Yandex Smart Web Security» является единой семантической конструкцией, где доминирующим элементом выступает слово «Yandex», известное и общеупотребимое как обозначение компании. Также суд отметил крайне низкую степень сходства между знаком «Яндекса» и противопоставленными знаками «Smart Security» — по фонетике, графике и смыслу — а потому посчитал, что отсутствует вероятность смешения.

Кроме того, социологические исследования ВЦИОМ подтвердили, что потребители воспринимают обозначения «Яндекс + название сервиса» как принадлежащие компании «Яндекс».

Суд признал решение Роспатента недействительным в части отказа в регистрации и обязал ведомство повторно рассмотреть заявку «Яндекса» с учетом восприятия средним потребителем.

Напомним, платформа Yandex Cloud запустила сервис Smart Web Security для защиты приложений компаний еще в сентябре 2023 года. Технология выявляет угрозы с помощью поведенческого анализа пользователей.

Юлия Топольская
Яндекс
Законы
