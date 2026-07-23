«Яндекс» тестирует новый формат охватных рекламных кампаний «Панорама»

«Яндекс» запустил закрытое бета-тестирование нового типа охватной кампании «Панорама» в «Директе». Инструмент объединяет несколько медийных форматов в одной кампании и позволяет управлять размещением на разных площадках. Как пояснили Sostav в компании, с помощью решения рекламодатели смогут «ежемесячно охватывать более 120 млн уникальных пользователей онлайн и офлайн: на десктопах, смартфонах, Connected TV и улицах города».

В рамках тестирования рекламодателям доступны два формата: прайм-баннер и медийная видеореклама. Прайм-баннер размещается на сервисах экосистемы «Яндекса», включая «Поиск», «Браузер», «Погоду», «Маркет», «Почту», «Кинопоиск» и другие площадки. Видеореклама доступна в «Видеосети» «Яндекса», куда входят собственные сервисы компании и сторонние площадки рекламной сети.

Особенностью «Панорамы» стала возможность учитывать пересечение аудитории между площадками и распределять показы таким образом, чтобы снижать излишние контакты с одними и теми же пользователями. Также система позволяет задавать целевую частоту показов для аудитории на разных устройствах и каналах.

По словам директора по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе» Алексея Штоколова, инструмент разработан для решения проблемы разрозненного медиапланирования, когда рекламодателям сложно оценить количество контактов одного пользователя с рекламой в разных каналах.

При запуске «Панорамы» рекламодателям доступны ML-стратегии оптимизации показов: «Рост брендовых метрик», «Рост запросов в Поиске», «Рост визитов на сайт» и «Рост целевых действий на сайте». Для оценки результатов размещения можно будет использовать исследования Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift.

В дальнейшем к тестированию планируется подключить цифровую наружную рекламу.

«Яндекс» анонсировал запуск нового типа рекламной кампании в конце июня.