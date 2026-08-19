«Яндекс» начал активнее тестировать рекламу в ИИ-выдаче

«Яндекс» начал активнее тестировать размещение рекламы в ИИ-ответах поисковой выдачи. Во втором квартале 2026 года доля таких показов среди десяти крупнейших рекламодателей финансового сектора выросла с 17% до 30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дданные Digital Budget.

Речь идет о блоке с ИИ-ответом, в котором внизу могут появляться объявления с пометкой «Промо». «Яндекс» также тестирует рекламные размещения в чате с «Алисой AI». В компании подчеркивают, что приобрести рекламу исключительно в ИИ-выдаче нельзя: для этого рекламодателю необходимо запустить поисковую кампанию в «Яндекс Директе».

Основная часть проморазмещений приходится на крупнейших рекламодателей. Во втором квартале лидером стал «Сбер» — на него пришлось 57% показов в платной нейровыдаче. Далее идут финансовые сервисы самого «Яндекса» с 27% и «Т-Банк» с 9%. Таким образом, на трех крупнейших рекламодателей пришлось более 90% всех проморазмещений.

В «Яндексе» не раскрыли данные о распределении показов между рекламодателями, объяснив это тем, что реклама на ИИ-поверхностях пока находится в стадии тестирования.

Участники рынка считают, что нейровыдача пока скорее новый канал взаимодействия с аудиторией, чем самостоятельный источник трафика. По их оценкам, продвижение в ИИ-ответах может обеспечивать банкам прирост поискового трафика на несколько процентов, а в запросах с выраженным намерением выбрать финансовый продукт — до 5−10%.

По мнению участников рынка, доступ к тестированию продвижения в ИИ-блоке сейчас может иметь ограниченное число рекламодателей. В связи с этим эксперты опасаются, что преимущество в видимости будут получать компании с большими рекламными бюджетами и развитой аналитикой.

Ранее сообщалось, что реклама появляется в 26% ответов ChatGPT.