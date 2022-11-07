«Яндекс Музыка» тестирует функцию загрузки авторских треков пользователей в общий каталог

«Яндекс» начал тестировать загрузку пользовательского контента (UGC, User-generated content) в стриминговый сервис «Яндекс Музыка». Разработка такой опции связана с сокращением медиатеки сервиса из-за ухода иностранных лейблов с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в музыкальной индустрии.

По их словам, компания изучает возможность выкладывать UGC во всеобщий доступ. При этом загружаемая музыка будет проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательский контент. В «Яндексе» изданию не прокомментировали эту информацию.

Возможность загружать авторские треки в «Яндекс Музыку» появилась в 2017 году, однако в общий каталог такие записи не попадают.

Большинство музыкальных сервисов не дают пользователям напрямую загружать свои треки для всеобщего прослушивания, отмечает «Ъ». Чтобы попасть в их каталоги без контракта с лейблами, исполнители должны пользоваться платформами цифровой дистрибьюции. Например, TuneCore или Zvonko Digital. Во «ВКонтакте» можно добавлять пользовательские аудиозаписи, но они обособлены от лицензионного контента, доступного в «VK Музыке».

Управляющий партнёр Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что и в России, и в мире «достаточно много» платформ, позволяющих размещать авторский контент. По его мнению, схема борьбы с загрузкой пиратских записей в «Яндекс Музыку» вряд ли будет отличаться от типичной для них: «Обычно площадки используют премодерацию и систему санкций вплоть до бана». Он указал, что UGC-сервисы, в отличие от издателей, обычно не требуют заключения договоров на передачу исключительных прав на произведение.

Ранее свою музыку из российских стриминговых сервисов начали убирать лейблы Sony Music, WARP и другие, а также отдельные исполнители — например, рок-группа Pink Floyd.

В августе аналитики компании «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22» спрогнозировали в текущем году рост выручки российских музыкальных стриминговых сервисов на 20−25% год к году в том числе из-за перетока подписчиков Spotify и Apple Music.