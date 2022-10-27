«Яндекс.Маркет» запустит сервис продажи подержанных товаров по аналогии с «Авито»

«Яндекс.Маркет» запускает сервис перепродажи вещей частных лиц. Сделки будут осуществляться через партнёров-реселлеров, которые будут сами определять стоимость товара и выкупать его у пользователя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В отличие от «Авито», сделки будут осуществляться не напрямую, а через партнёров. Реселлеры будут проводить проверку подлинности и состояния товаров, готовить их к продаже, а также осуществлять саму реализацию товаров на «Маркете». За это компания обещает не взимать дополнительных комиссий с выкупщиков или продавцов.

В июне «Яндекс.Маркет» начал продажу бывших в употреблении брендовых сумок. Тогда на сайте маркетплейса появился специальный раздел, в который теперь добавилась возможность продать и другие вещи. Пока количество категорий ограничено: в первое время это будут детские коляски, брендовые аксессуары, техника (телефоны, планшеты, умные часы), автомобильные шины и конструкторы.

Партнёр Data Insight Борис Овчинников полагает, что новый сервис составит конкуренцию «Авито» только в отдельных сегментах. С одной стороны, у «Авито» шире спектр товаров, но другой стороны, человеку проще продать вещь одному надежному покупателю. Сооснователь The Cultt Татьяна Ермакова добавляет, что «Яндекс» охватывает своими сервисами огромное количество пользователей, многие из которых впервые узнают о возможности разгрузить гардероб и других инструментах ресейла.

Развитие рынка ресейла в России ускоряется. Так, с начала года россияне стали в два раза чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Интерес к сегменту повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, а также соответствует тренду на экологичность и осознанное потребление.