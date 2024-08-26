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26.08.2024 в 14:20

«Яндекс Маркет» отказался от общих карточек

Маркетплейс передал продавцам полное управление контентом о товаре

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Продавцы на «Яндекс Маркете» получили собственные карточки товаров — маркетплейс перестал объединять контент от разных поставщиков на одной общей карточке. Теперь селлеры будут управлять всем контентом самостоятельно: определять категорию товара, менять описание и название, заполнять характеристики, добавлять или удалять фотографии и многое другое. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там подчеркнули, что за счет обновления партнеры смогут «создавать и развивать уникальные карточки и растить продажи только своих товаров».

«Маркет» изменил подход к управлению контентом по запросам продавцов. Так, из-за общих карточек в описании товара одного партнера могла появляться устаревшая информация от других продавцов. При этом контент, который он загружал самостоятельно, мог отображаться в чужих карточках. «Чтобы этого не происходило, продавец также сможет запретить другим партнёрам копировать контент в настройках работы с карточками», — заверили в маркетплейсе.

Отмечается, что каждый продавец получил себе копию общей карточки. На ней есть весь контент, который раньше считался общим: например, характеристики.

Кроме того, «Маркет» оценит, насколько хорошо заполнена карточка товара. К примеру, понятное ли название выбрал продавец, подробно ли описал товар, качественные ли добавил изображения и видео и все ли характеристики перечислил.

Каждой карточке алгоритмы площадки присвоят оценку от 1 до 100 — чем лучше будет показатель, тем выше товар поднимется в поисковой выдаче.

«Качество карточки стало одним из ключевых факторов ранжирования предложений в поиске «Маркета». Оно влияет на место в выдаче так же, как описание товара, персональные предпочтения пользователя, цена, популярность среди покупателей, срок доставки и рейтинг магазина», — пояснили в компании.

Ранее «Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор за каждый заказ. Фиксированный размер сбора для всех видов доставки — 20 руб. за заказ. Распространяться он будет на товары надлежащего качества, которые доставили «с соблюдением всех заявленных условий».

Яндекс.Маркет Маркетплейс карточки товаров
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