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16.08.2023 в 11:55

«Яндекс» и КХЛ заключили партнёрское соглашение на пять лет

«Кинопоиск» покажет все матчи регулярного чемпионата и плей-офф

«Яндекс» подписал соглашение о партнёрстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Оно рассчитано на пять лет, начиная с сезона 2023/2024. В рамках партнёрства сервисы «Яндекс Плюса» (в том числе включает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный стриминг «Яндекс Музыка», книжный сервис «Букмейт») и КХЛ запустят ряд совместных проектов. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

В рамках партнёрства «Кинопоиск» покажет все игры КХЛ, часть из них будет доступна эксклюзивно по подписке «Плюс», какие именно — не уточняется. Трансляции будут идти как на «Кинопоиске», так и на сайте КХЛ. При этом на сайте лиги сохранится функционал с разбивкой матчей на видео с голами, удалениями, силовыми приёмами и другими яркими моментами, пояснили в компании.

Кроме того, соглашение предполагает совместное производство КХЛ и «Плюс Студией» (принадлежит «Яндексу») контента, «направленного на различные возрастные категории и расширение аудитории хоккея», а также продажу билетов на игры на сервисе «Яндекс Афиша» «на специальных условиях».

Сумму договора стороны не раскрыли. Директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов в разговоре с «Ведомостями» предположил, что только стоимость прав на трансляцию одного сезона игр лиги могла составить порядка $3−5 млн (290−480 млн руб.), т.е. за пять сезонов — около 1,45 — 2,4 млрд руб.

XVI сезон КХЛ стартует 1 сентября с матча за «Кубок открытия». В Москве сыграют финалисты предыдущего розыгрыша чемпионата ЦСКА и «Ак Барс». В сезоне 2023/2024 сыграют 23 команды: 20 российских и по одной из Белоруссии, Казахстана и Китая. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля и включит в себя 782 матча. Плей-офф начнётся 29 февраля 2024 года.

Яндекс КХЛ партнёрское соглашение
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